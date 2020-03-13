Пьяная женщина насмерть сбила пешехода на МКАД. Ей предъявлено обвинение

Как сообщает Следственный комитет, вечером 26 декабря 2019 года 38-летняя женщина за рулём Mitsubishi Pajero двигалась по внутреннему кольцу МКАД. В какой-то момент иномарка сбила на обочине женщину, пешеход от полученных травм погибла на месте.

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о наезде в Минске на женщину, которая находилась на обочине.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемая была пьяна. В тот день водитель праздновала с коллегами свой день рождения, после чего села за руль.

Женщине предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД нетрезвым водителем, что повлекло по неосторожности смерть человека».

На неделе в центре Гродно автомобиль въехал в толпу людей.