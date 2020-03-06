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В центре Гродно автомобиль въехал в толпу пешеходов

06 марта 2020 10:47
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Новости Беларуси. В центре Гродно автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадал один человек.

В центре Гродно автомобиль въехал в толпу пешеходов-1

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель поворачивал направо, но не остановился перед стоп-линией и красным сигналом светофора. В этот момент пять человек начали движение по пешеходному переходу. Четверо, увидев ускорявшуюся машину, успели отреагировать. Еще одна женщина травмирована. Пострадавшая доставлена в больницу. Медики диагностировали незначительные травмы.

В центре Гродно автомобиль въехал в толпу пешеходов-4

В центре Гродно автомобиль въехал в толпу пешеходов-6

# Авария в Гродно # происшествия # Фотофакт

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