Новости Беларуси. В центре Гродно автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадал один человек.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель поворачивал направо, но не остановился перед стоп-линией и красным сигналом светофора. В этот момент пять человек начали движение по пешеходному переходу. Четверо, увидев ускорявшуюся машину, успели отреагировать. Еще одна женщина травмирована. Пострадавшая доставлена в больницу. Медики диагностировали незначительные травмы.