В школе на Слободской загорелась подсобка, одного из работников госпитализировали

Новости Беларуси. В 215-й школе на Слободской случился пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одиннадцать утра на третьем этаже учебного заведения загорелось подсобное помещение. В результате пожара эвакуировали более 900 человек. До прибытия спасателей один из педагогов пытался самостоятельно справится с огнем. Ему понадобилась медицинская помощь.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Уже после пожара 61-летний заместитель директора по хозяйственной работе обратился к медикам из-за плохого самочувствия. И в свою очередь работники скорой медицинской помощи госпитализировали его с отравлением продуктами горения.