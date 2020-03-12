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В школе на Слободской загорелась подсобка, одного из работников госпитализировали

12 марта 2020 18:17
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Новости Беларуси. В 215-й школе на Слободской случился пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В школе на Слободской загорелась подсобка, одного из работников госпитализировали-1

В школе на Слободской загорелась подсобка, одного из работников госпитализировали-3

В одиннадцать утра на третьем этаже учебного заведения загорелось подсобное помещение. В результате пожара эвакуировали более 900 человек. До прибытия спасателей один из педагогов пытался самостоятельно справится с огнем. Ему понадобилась медицинская помощь.

В школе на Слободской загорелась подсобка, одного из работников госпитализировали-6

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Уже после пожара 61-летний заместитель директора по хозяйственной работе обратился к медикам из-за плохого самочувствия. И в свою очередь работники скорой медицинской помощи госпитализировали его с отравлением продуктами горения.

В школе на Слободской загорелась подсобка, одного из работников госпитализировали-9

Вероятная версия возгорания – короткое замыкание. После завершения работы спасателей уроки продолжились по расписанию.

В школе на Слободской загорелась подсобка, одного из работников госпитализировали-12

# Пожар # происшествия # Ольга Мельченко # Фотофакт

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