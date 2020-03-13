В Дрогичинском районе Renault с нетрезвым водителем съехал в кювет
Новости Беларуси. В Дрогичинском районе 12 марта примерно в полвосьмого вечера автомобиль съехал в кювет.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 51-летний житель Минского района за рулём Renault Laguna двигался по трассе Н-636. Рядом с деревней Дуброва иномарка выехала за пределы проезжей части, оказалась в кювете и перевернулась.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водитель получил травмы и был госпитализирован. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины содержалось 2,0 промилле алкоголя.
По факту ДТП ведётся проверка.
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