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Опубликованы кадры последствий ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова в Минске

12 марта 2020 15:45
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Новости Беларуси. ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова. Около часа дня в одном из боксов произошел взрыв, а после пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опубликованы кадры последствий ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова в Минске-1

Оперативно прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. В результате повреждения получили три гаража и три автомобиля. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь при проведении слесарных работ. Мужчине, который в том момент находился внутри, госпитализация не понадобилась.

Опубликованы кадры последствий ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова в Минске-4

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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