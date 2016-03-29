Провалившийся под лед в Лепельском районе 3-летний ребенок скончался по дороге в больницу

Новости Беларуси. Трагедия в деревне Горозянки Лепельского района произошла вечером 26 марта.

Оставленные без присмотра дети – братья пяти и трех лет – гуляли неподалеку от своего дома. Малыши подошли в сажалке, трехлетний мальчик вышел на лед.

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:

Во время игры дети отошли от своего дома на 300 метров и подошли к сажалке, размеры которой составляют 4,5*5 метров. Младший ребенок вышел на лед и провалился. Старший в это время начал звать отца для оказания помощи. Отец вытащил ребенка из воды и принял решение на собственном автомобиле доставить малолетнего в ближайший фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в деревне Слобода.

По дороге из фельдшерско-акушерского пункта в учреждение здравоохранения ребенок умер в машине скорой помощи.

Лепельским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели мальчика.

Нередко беспечность родителей приводит к трагедиям. Малыши гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях. Оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...



Еще об одной детской смерти стало известно накануне. В Могилеве с пятого этажа упал двухлетний мальчик. Он скончался на месте. Беда случилась, когда родители находились на кухне, четверо их детей играли в другой комнате. Самый младший из них забрался на подоконник и выпал через приоткрытое окно. Здесь подробности.