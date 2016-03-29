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290 случаев загорания травы и кустарников зарегистрировано в Беларуси с начала весны

29 марта 2016 10:30
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Новости Беларуси. 290 случаев загорания травы и кустарников зарегистрировано в Беларуси с начала весны. Большинство из них – на юге стране.

Огонь нередко уничтожает жилые дома и хозяйственные постройки. За минувшие сутки сразу несколько подобных случаев зарегистрировано в Минской области. К пожарам привел необдуманный способ избавления от мусора при благоустройстве.

Выжигание сухой растительности в Беларуси официально запрещено. За это грозит штраф. В некоторых случаях нарушителей привлекают и к уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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