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В Витебске изъята самая крупная партия марихуаны в регионе в 2016 году: 3 кг высушенного зелья

29 марта 2016 10:28
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Новости Беларуси. Самую крупную партию марихуаны в 2016 году на Витебщине изъяли в одной из квартир областного центра. Местный житель хранил дома 3 килограмма высушенного зелья. Прятал его в вентиляционной шахте.

Оперативники изъяли при обыске полиэтиленовые пакеты и газетные свертки. Есть все основания для возбуждения уголовного дело за хранение наркотиков.

Оперативный сотрудник отделения по наркоконтролю и противодействию торговлей людьми Первомайского района Витебска:
Задержан житель Первомайского района Витебска, гражданин 1982 года рождения, не работает. Проводятся мероприятия, направленные на сбор дополнительной информации на выявление фактов сбыта, на выявление иных преступлений по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми.

В случае, если следователи докажут, что мужчина собирался торговать марихуаной, ему будет грозить до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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