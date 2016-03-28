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В Могилеве с пятого этажа упал двухлетний мальчик, он скончался на месте

28 марта 2016 17:26
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Новости Беларуси. Еще об одной детской смерти стало известно 28 марта. В Могилеве с пятого этажа упал двухлетний мальчик. Он скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Беда случилась, когда родители находились на кухне, четверо их детей играли в другой комнате. Самый младший из них забрался на подоконник и выпал через приоткрытое окно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Михальченко, соседка:
У меня под окном на лавочке скорая этого мальчика реанимировала. И лежал долго, отец рыдал. Такое горе, мы все в шоке.

# происшествия # Несчастный случай

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