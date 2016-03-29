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В Гродненском областном суде 29 марта начнутся слушания по делу подростка, который убил пятилетнего брата

29 марта 2016 07:10
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Новости Беларуси. В Гродненском областном суде 29 марта начнутся слушания по делу подростка из Гродно, который убил пятилетнего брата. Это произошло прошлым летом. Случай поверг в шок жителей всей страны.

Трагедией закончилась ссора с матерью. Ударив ее несколько раз кулаком в лицо и молотком по голове, подросток переключился на пятилетнего сводного брата. Его задушил полотенцем. Затем беспощадный подросток поджег квартиру, разлив в комнате несколько бутылок водки, запер входную дверь и скрылся. Женщина очнулась в дыму и вызвала спасателей.

Судебное разбирательство будет открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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