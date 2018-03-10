Пропавших минских подростков нашли на вокзале в Орше

Новости Беларуси. 9 марта были найдены минские подростки, объявленные в розыск 7 марта.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину обнаружили на вокзале в Орше. Прохожие узнали разыскиваемых несовершеннолетних и вызвали милицию.

Прибывшие правоохранители подтвердили личности подростков. Позже стало известно, что друзья собирались в Смоленск.

В текущее время несовершеннолетние находятся в Минске, где уже встретились со своими родителями.

Зимой 2018 года в Минске пропали три девочки.