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Пропавших минских подростков нашли на вокзале в Орше

10 марта 2018 11:28
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Новости Беларуси. 9 марта были найдены минские подростки, объявленные в розыск 7 марта.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину обнаружили на вокзале в Орше. Прохожие узнали разыскиваемых несовершеннолетних и вызвали милицию.  

Прибывшие правоохранители подтвердили личности подростков. Позже стало известно, что друзья собирались в Смоленск.  

В текущее время несовершеннолетние находятся в Минске, где уже встретились со своими родителями.  

Зимой 2018 года в Минске пропали три девочки.  

Пропавших нашли на следующие сутки в ТЦ – здесь подробнее.  

# происшествия # Пропавшие люди # Денис Юрханов # Анастасия Тарушкина

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