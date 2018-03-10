В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение. Под завалами находятся двое рабочих

Новости Беларуси. Вечером 9 марта МЧС стало известно об обрушении в шахте на территории 3 рудоуправления ОАО «Беларуськалий».

Как сообщает МЧС Беларуси, инцидент произошёл при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров. По имеющимся сведениям, рухнули породы кровли с выбросом метана и соли из массива.

Имеется информация, что на указанном участке находились два человека. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия были предприняты необходимые меры для снижения концентрации паров метана в воздухе.

Продолжается разбор завала, ведутся поисково-спасательные работы. Устанавливается причина обрушения.

В начале 2017 года в шахте «Беларуськалия» произошёл несчастный случай.