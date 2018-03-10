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В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение. Под завалами находятся двое рабочих

10 марта 2018 06:35
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Новости Беларуси. Вечером 9 марта МЧС стало известно об обрушении в шахте на территории 3 рудоуправления ОАО «Беларуськалий».  

Как сообщает МЧС Беларуси, инцидент произошёл при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров. По имеющимся сведениям, рухнули породы кровли с выбросом метана и соли из массива.  

Имеется информация, что на указанном участке находились два человека. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия были предприняты необходимые меры для снижения концентрации паров метана в воздухе.  

Продолжается разбор завала, ведутся поисково-спасательные работы. Устанавливается причина обрушения.  

В начале 2017 года в шахте «Беларуськалия» произошёл несчастный случай.  

Отломившийся кусок руды нанёс рабочему смертельную травму – подробности здесь.  

# происшествия # Несчастный случай

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