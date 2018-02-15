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В Минске на следующие сутки были найдены три пропавшие девочки

15 февраля 2018 13:55
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Новости Беларуси. В Минске найдены Вероника Сычёва, Валерия Цалко и Вероника Михалочкина, объявленные накануне в розыск.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, девочки пропали 14 февраля. Ученицы школ №38 Фрунзенского района и №85 Заводского района пошли в торговый центр.  

После прогулки по магазину девочки переночевали у общей знакомой. На следующий день они снова пошли в ТЦ, где их заметили правоохранители.  

За детьми приехали родители.  

Пропавший 10 января в Минске 10-летний мальчик был найден спустя сутки.  

Ночь мальчик провёл в подъезде – подробности здесь.  

# Пропавшие люди # происшествия # Вероника Сычёва # Валерия Цалко # Вероника Михалочкина

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