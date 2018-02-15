В Минске на следующие сутки были найдены три пропавшие девочки

Новости Беларуси. В Минске найдены Вероника Сычёва, Валерия Цалко и Вероника Михалочкина, объявленные накануне в розыск.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, девочки пропали 14 февраля. Ученицы школ №38 Фрунзенского района и №85 Заводского района пошли в торговый центр.

После прогулки по магазину девочки переночевали у общей знакомой. На следующий день они снова пошли в ТЦ, где их заметили правоохранители.

За детьми приехали родители.

Пропавший 10 января в Минске 10-летний мальчик был найден спустя сутки.