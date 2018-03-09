Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии

Новости Беларуси. В Италии за сексуальное насилие над 22-летней белоруской арестована семейная пара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Супруги также подозревается в мошенничестве на сумму более двух миллионов евро. В итальянских СМИ эта тема сейчас одна из самых обсуждаемых. Девушка из Беларуси с 10-летнего возраста приезжала на каникулы в город Форли – по программе реабилитации детей с территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В 2014 она попала в автоаварию и стала инвалидом. По информации итальянских СМИ, супруги присвоили страховые выплаты, полагающиеся белорусской девушке. Кроме того, выдвинуто обвинение в сексуальном насилии.



Это кадры, снятые итальянской полицией. На них – комната, в которой жила белоруска. Девушку-инвалида туда переселила «приемная мать». Потому, что та призналась в изнасиловании. Жестокость в отношении нее (еще несовершеннолетней) совершал 71-летний муж хозяйки дома.

Пара принимала нашу соотечественницу на оздоровление 12 лет.

Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:

В данный момент она находится в центре для граждан, пострадавших от насилия. Центр находится недалеко от города, где она проживала. Там ей оказывается все необходимое содействие, которое оказывается людям в подобных ситуациях, психологическая помощь, в том числе. Полиция ведет расследование. Наше посольство находится в контакте с итальянскими правоохранительными органами, отслеживает ситуацию для того, чтобы полностью обеспечить соблюдение интересов и прав белорусской гражданки. Как сообщают итальянские газеты, полиция узнала о происходившем в этой семье после записки, которую белоруска оставила соцработнику. Тогда же у полиции возникли поводы подозревать семейную пару в мошенничестве.