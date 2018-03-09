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Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии

09 марта 2018 17:17
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Новости Беларуси. В Италии за сексуальное насилие над 22-летней белоруской арестована семейная пара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии-1

Супруги также подозревается в мошенничестве на сумму более двух миллионов евро. В итальянских СМИ эта тема сейчас одна из самых обсуждаемых. Девушка из Беларуси с 10-летнего возраста приезжала на каникулы в город Форли – по программе реабилитации детей с территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В 2014 она попала в автоаварию и стала инвалидом. По информации итальянских СМИ, супруги присвоили страховые выплаты, полагающиеся белорусской девушке. Кроме того, выдвинуто обвинение в сексуальном насилии.

Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии-4

Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии-6


Это кадры, снятые итальянской полицией. На них – комната, в которой жила белоруска. Девушку-инвалида туда переселила «приемная мать». Потому, что та призналась в изнасиловании. Жестокость в отношении нее (еще несовершеннолетней) совершал 71-летний муж хозяйки дома.

Пара принимала нашу соотечественницу на оздоровление 12 лет.

Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии-9

Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:
В данный момент она находится в центре для граждан, пострадавших от насилия. Центр находится недалеко от города, где она проживала. Там ей оказывается все необходимое содействие, которое оказывается людям в подобных ситуациях, психологическая помощь, в том числе. Полиция ведет расследование. Наше посольство находится в контакте с итальянскими правоохранительными органами, отслеживает ситуацию для того, чтобы полностью обеспечить соблюдение интересов и прав белорусской гражданки.

Как сообщают итальянские газеты, полиция узнала о происходившем в этой семье после записки, которую белоруска оставила соцработнику. Тогда же у полиции возникли поводы подозревать семейную пару в мошенничестве.

Полиция узнала о насилии над белоруской из записки. Подробности шокирующей истории в Италии-12

Дмитрий Боярович, СТВ:
По данным газеты «Иль Мессенджеро», задержанная пара потратила часть страховой суммы, полагавшейся белоруске после серьезного ДТП, (а это более 2 миллионов евро) на собственные нужды. Сейчас две виллы и несколько машин семьи конфискованы.

Сама же пострадавшая в наше посольство за помощью не обращалась. По сообщениям МИД Беларуси, девушка в Италии учится. И вопрос о том, вернется ли белоруска на родину после случившегося, остается открытым.

# происшествия # Фотофакт # Насилие # Андрей Шупляк

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