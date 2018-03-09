В Гомеле правоохранителями были задержаны нетрезвые налётчики на магазин

Новости Беларуси. В Гомеле в микрорайоне Энергетиков трое мужчин вынесли из магазина спиртные напитки.

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, 7 марта три нетрезвых человека взяли четыре бутылки водки и покинули магазин, не заплатив. Одного гражданина охранник догнал и отнял у похитителя бутылку.

В то же время другой мужчина вынул нож и начал угрожать сотруднику службы безопасности. Охранник предпочёл не затевать драку и позволил мужчинам уйти, после чего позвонил в милицию.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемых через 40 минут. За это время злоумышленники успели выпить содержимое одной бутылки. Остальное похищенное было изъято.

Задержанными оказались 38-летний и 37-летний жители агрогородка Урицкое. Первый был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Третий задержанный является 32-летним жителем Гомеля, ранее он был судим за кражу. Все трое – безработные.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

В начале марта 2018 года в Могилёве неизвестный пытался ограбить обменник.