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В Гомеле правоохранителями были задержаны нетрезвые налётчики на магазин

09 марта 2018 15:22
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Новости Беларуси. В Гомеле в микрорайоне Энергетиков трое мужчин вынесли из магазина спиртные напитки.  

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, 7 марта три нетрезвых человека взяли четыре бутылки водки и покинули магазин, не заплатив. Одного гражданина охранник догнал и отнял у похитителя бутылку.  

В то же время другой мужчина вынул нож и начал угрожать сотруднику службы безопасности. Охранник предпочёл не затевать драку и позволил мужчинам уйти, после чего позвонил в милицию.  

Правоохранители нашли и задержали подозреваемых через 40 минут. За это время злоумышленники успели выпить содержимое одной бутылки. Остальное похищенное было изъято.  

Задержанными оказались 38-летний и 37-летний жители агрогородка Урицкое. Первый был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Третий задержанный является 32-летним жителем Гомеля, ранее он был судим за кражу. Все трое – безработные.  

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».  

В начале марта 2018 года в Могилёве неизвестный пытался ограбить обменник.  

Мужчину ищут – подробнее здесь.  

# происшествия # Нападение

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