Несколько взрывов прогремело на севере Ирака. Погибли около 40 человек

Новости Ирака. На севере Ирака прогремело несколько взрывов. Первый произошел утром. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате инцидента погибли около 30 человек. Примерно полсотни получили ранения.

Второй теракт произошел вечером. Бомба взорвалась на похоронах. Жертвами атаки стали более десятка суннитов.

Ответственность за нападения пока никто на себя не взял. Несколько терактов, которые унесли жизни по меньшей мере 30 человек, произошли в Ираке и в пятницу.

В этом году страну захлестнула волна насилия. С января по сентябрь, по данным ООН, в стране погибли более 5 тысяч человек, только 800 из них – в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.