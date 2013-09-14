Пожар в психоневрологическом интернате под Новгородом. В здании находились 59 человек, 35 из них погибли

Новости России. Трагедия в деревне Лука Новгородской области произошла 13 сентября ночью. Лечебный корпус мужского отделения интерната сгорел практически полностью.

Представитель оперативного штаба с места ЧС (в комментарии РИА Новости):

В 11.30 мск пожар в интернате ликвидирован. Продолжается разбор завалов и поиск погибших.

Только утром 14 сентября спасатели закончили разбор завалов. В момент ЧП в отделении находились 59 человек, включая медперсонал. Спасатели обнаружили тела 35 жертв. Более 20 человек удалось спасти.

Причины случившегося устанавливаются. По одной из версий, возгорание произошло по вине одного из больных. Пациент психбольницы поджег свою кровать. Возможно, он закурил в постели, из-за чего и загорелась вата в матрасе.

16 сентября объявлен днём траура. В этот день по территории Новгородской области будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

По информации «Комсомольской правды», диспансер могли закрыть ещё четыре года назад. Корпусы интерната не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Юрий Дешевых, директор Департамента надзорной деятельности МЧС России:

Здание было не пригодно для эксплуатации. Деревянный корпус интерната имел низкую противопожарную устойчивость. МЧС обращалась в различные инстанции с прокуратурой, добивалась закрыть корпус. Но суд выписал предписание устранить нарушение.

Напомним, весной этого года пожар в психиатрической больнице в Подмосковье унес жизни 38 человек. Огонь вспыхнул ночью, когда все пациенты спали. Спаслись лишь трое: медсестра, разбуженная противопожарной сигнализацией, и двое пациентов, которых она успела вывести. Очаг возгорания находился в одном из корпусов, где находились больные особого режима.