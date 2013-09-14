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Масштабные наводнения в США: 200 человек пропали без вести

14 сентября 2013 18:44
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Новости США. В американском Колорадо масштабные наводнения. В результате разгула стихии погибли несколько человек. Около 200 местных жителей числятся пропавшими без вести. 
 
В поисках участвуют военные, в том числе авиация. Проводится массовая эвакуация. Между тем, синоптики предупреждают, что наводнение может усилиться. Проливные дожди будут идти еще несколько дней. 
 
Помимо Колорадо, стихийное бедствие затронуло соседний штат Нью-Мексико, где также эвакуируют местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# происшествия # Наводнение # Наводнение # Фотофакт

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