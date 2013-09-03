Прямой эфир

Из-за самой высокой температуры за всю историю метеонаблюдений в Японии госпитализированы 27 тысяч человек

03 сентября 2013 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Жара в Японии продолжает устанавливать рекорды. Из-за самой высокой температуры за всю историю метеонаблюдений в стране госпитализированы 27 тысяч человек. Практически весь август столбики японских термометров не опускались ниже 40 градусов тепла.

Многие из пострадавших получили тепловые удары у себя дома. При такой жаре они не включали кондиционеры из-за чрезмерной бережливости.

Последний раз убийственный зной одолел страну Восходящего солнца летом 2010 года. Тогда в больницы попали около 28 тысяч местных жителей. Был установлен и новый температурный рекорд. В городе Симанто на острове Сикоку столбик термометра поднялся выше 41 градуса по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии мужчина забросал жилой дом «коктейлями Молотова»
03 сентября 2013 08:42

В Латвии мужчина забросал жилой дом «коктейлями Молотова»

Жительница Хойников нашла в доме, где прожила более 20 лет, патроны 1944 года выпуска
03 сентября 2013 08:32

Жительница Хойников нашла в доме, где прожила более 20 лет, патроны 1944 года выпуска

В Бобруйске мужчина погиб, пытаясь сделать врезку в газопровод. Тело 12 часов пролежало в траншее
03 сентября 2013 08:02

В Бобруйске мужчина погиб, пытаясь сделать врезку в газопровод. Тело 12 часов пролежало в траншее