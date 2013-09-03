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В Италии сотрудники береговой охраны спасли лодку с сотней беженцев из Сирии и Египта

03 сентября 2013 12:23
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Новости Италии. В Италии сотрудники береговой охраны спасли лодку с мигрантами. На судне находились около 100 граждан Сирии и Египта.
 
Все они были доставлены в порт Сиракуза. Сообщается, что 52-летняя  беженка скончалась от приступа астмы. Еще одна беременная женщина доставлена в больницу.
 
По данным Министерства внутренних дел, с начала 2013 года только из Сирии в Италию прибыли более 3 тысяч человек. Тем временем, число беженцев из Сирии достигло уже 2 млн. По данным ООН, каждый день страну покидают около 5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# происшествия # Беженцы

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