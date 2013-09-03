В Италии сотрудники береговой охраны спасли лодку с сотней беженцев из Сирии и Египта

Новости Италии. В Италии сотрудники береговой охраны спасли лодку с мигрантами. На судне находились около 100 граждан Сирии и Египта.

Все они были доставлены в порт Сиракуза. Сообщается, что 52-летняя беженка скончалась от приступа астмы. Еще одна беременная женщина доставлена в больницу.

По данным Министерства внутренних дел, с начала 2013 года только из Сирии в Италию прибыли более 3 тысяч человек. Тем временем, число беженцев из Сирии достигло уже 2 млн. По данным ООН, каждый день страну покидают около 5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.