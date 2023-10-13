Пятеро белорусов занимались незаконной предпринимательской деятельностью, торгуя криптовалютой

Новости Беларуси. Криптовалютчиков выявили правоохранители Первомайского района столицы. В конце сентября было зафиксировано пять фактов незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, пятеро белорусов занимались куплей-продажей крипты на интернет-площадках. С января по сентябрь они провели через свои криптокошельки свыше 180 тысяч рублей.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Трое минчан, а также житель Гродно и жительница Пинска предлагали услуги по купле-продаже криптовалюты на профильных интернет-площадках и совершали такие сделки. В результате незаконной предпринимательской деятельности с января по сентябрь они провели через свои криптокошельки свыше 180 тысяч рублей. Составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Санкция статьи предусматривает крупный штраф, а вся прошедшая через криптокошельки сумма будет обращена в доход государства. Правоохранители напоминают, что в соответствии с декретом Президента «О развитии цифровой экономики» для физлиц предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена.