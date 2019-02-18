Происшествия без жертв. В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

Новости Беларуси. За последние несколько дней в центральном регионе на пожарах погибли четыре человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За последние несколько дней в центральном регионе на пожарах погибли четыре человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Борисове и Несвиже горели одноэтажные деревянные постройки, там спасатели обнаружили тела хозяев. Еще одна трагедия произошла в Столбцах. На пожаре в квартире погиб 44-летний мужчина, 12 жителей дома пришлось эвакуировать.
Другие возгорания, к счастью, обошлись без жертв. В Заславле горел склад с бочками ацетона. А в Солигорском районе водитель МЧС в свободное время спас пожилую соседку, которая пыталась вынести велосипед из горящего сарая.
В связи с неблагоприятной статистикой по всей стране 20 февраля стартует акция «Единый день безопасности».
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В эти дни будут отрабатываться учения, будет проводиться проверка системы оповещения. Каждый гражданин должен знать, если поступает сигнал «Внимание всем» необходимо включить любые имеющиеся средства информации и прослушать то, что скажет специалист.
Продлится акция до 1 марта. Планируется подобные профилактические мероприятия проводить два раза в год: в феврале и в сентябре.