10 лет житель Слуцка покупал наркотики, не попадая в поле зрения милиции

Новости Беларуси. Курильщик со стажем. У жителя Слуцка в багажнике автомобиля нашли несколько видов наркотика, а также различные курительные приспособления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выяснилось, что подозреваемому вот уже 10 лет удавалось приобретать зелье, не попадая в поле зрения правоохранителей. Поставщиками выступали различные интернет-магазины.