Volkswagen столкнулся с молоковозом в Каменецком районе

Новости Беларуси. В Каменецком районе легковой автомобиль столкнулся с молоковозом. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром восемнадцатого февраля. За рулем автомобиля Volkswagen находился 64-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате аварии водитель легковушки был доставлен в медучреждение.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома