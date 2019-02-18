Volkswagen столкнулся с молоковозом в Каменецком районе
Новости Беларуси. В Каменецком районе легковой автомобиль столкнулся с молоковозом.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром восемнадцатого февраля. За рулем автомобиля Volkswagen находился 64-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В результате аварии водитель легковушки был доставлен в медучреждение.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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