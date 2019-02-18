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Volkswagen столкнулся с молоковозом в Каменецком районе

18 февраля 2019 14:03
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Новости Беларуси. В Каменецком районе легковой автомобиль столкнулся с молоковозом.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром восемнадцатого февраля. За рулем автомобиля Volkswagen находился 64-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ.  

Volkswagen столкнулся с молоковозом в Каменецком районе-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате аварии водитель легковушки был доставлен в медучреждение.  

Volkswagen столкнулся с молоковозом в Каменецком районе-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Накануне в жуткой аварии в Ружанах погибли 6-месячный ребенок и его бабушка.  

На них упали брёвна из лесовоза (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

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