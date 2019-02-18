В Столинском районе неделю продолжаются поиски тела утонувшего мужчины

Новости Беларуси. В Столинском районе уже неделю продолжаются поиски тела утонувшего мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Столинском районе перевернулась аэролодка, два человека утонули Трагедия на Припяти произошла 11 февраля. 40-летний местный житель передвигался по реке на аэроглиссере. Лед не выдержал лодку, и она опрокинулась. К этому времени водолазы-спасатели обследовали уже 5 километров дна реки, но пока безрезультатно.

Всего же с начала года на водоемах Беларуси утонули 5 человек, трое из них были в нетрезвом состоянии.

Жертвами собственной беспечности чаще всего становятся пешеходы, которые рассчитывают сократить дорогу, пересекая водоем, а также рыбаки.

Анвар Игамбердиев, предеседатель «Белорусского республиканского общества спасания на водах»:

Когда рыбаки забиваются по разным местам, как бы показывая, что они вне поля зрения, они усугубляют свое положение. Гораздо спокойнее, гораздо будет надежнее, когда они будут находиться в зоне спасательных станций, под контролем спасателей. И в любое время можно будет оказать им помощь. Имеются спасательные лодки, обученные водолазы.