Прохожий применил насилие в отношении инспектора ГАИ. Комментарий СК

Новости Беларуси. Днём 26 августа было применено насилие в отношении инспектора ДПС ОГАИ Пинского ГОВД при исполнении. В правонарушении подозревается житель Пинска.
Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, подозреваемый 46-летний пинчанин находился в нетрезвом состоянии. В организме мужчины было 1,07 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении сотрудника ОВД». Гражданина задержали. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
Проводятся следственные действия.
Летом 2018 года в Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного мужчину.
Задержанный разбил лобовое стекло патрульной машины – подробности здесь.