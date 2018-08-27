Прохожий применил насилие в отношении инспектора ГАИ. Комментарий СК

Новости Беларуси. Днём 26 августа было применено насилие в отношении инспектора ДПС ОГАИ Пинского ГОВД при исполнении. В правонарушении подозревается житель Пинска.

Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, подозреваемый 46-летний пинчанин находился в нетрезвом состоянии. В организме мужчины было 1,07 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении сотрудника ОВД». Гражданина задержали. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Проводятся следственные действия.

Летом 2018 года в Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного мужчину.