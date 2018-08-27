В Лоевском районе мужчину ударило током во время уборки урожая

Новости Беларуси. Днём 26 августа в РУП «Гомельэнерго» сообщили об отключении высоковольтной линии (110 000 вольт) «Речица – Переделка».

По сведениям ГПО «Белэнерго», в деревне Уборок Лоевского района под напряжение в пролёте между опорами указанной линии попал 48-летний местный житель.

По словам комбайнёра, при уборке зерновых мужчина находился на комбайне и приблизился на небезопасное расстояние к высоковольтному проводу. Гражданина ударило током.

Прибывшие на вызов медработники констатировали смерть пострадавшего.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники «Белэнерго» принесли соболезнования родным и близким погибшего, а также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности возле энергообъектов.

Весной 2018 года в Дрогичинском районе погиб 31-летний рыбак.