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В Барановичском районе местная жительница упала под поезд

27 августа 2018 08:36
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Новости Беларуси. 26 августа около половины девятого утра на станции Русино в результате несчастного случая под поезд попала женщина.  

Как сообщает пресс-служба МВД, 61-летняя жительница Барановичского района упала под состав проходившего станцию поезда эконом-класса Барановичи – Бухличи.  

Было применено экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Гражданка получила смертельные травмы.  

Задержка в движении поезда составила 1 час 37 минут.  

Летом 2018 года в Пинском районе пассажирский поезд сбил сидевшего ночью на рельсах гражданина РФ.  

Мужчина приезжал на свадьбу к знакомой – подробности здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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