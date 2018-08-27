В Барановичском районе местная жительница упала под поезд

Новости Беларуси. 26 августа около половины девятого утра на станции Русино в результате несчастного случая под поезд попала женщина.

Как сообщает пресс-служба МВД, 61-летняя жительница Барановичского района упала под состав проходившего станцию поезда эконом-класса Барановичи – Бухличи.

Было применено экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Гражданка получила смертельные травмы.

Задержка в движении поезда составила 1 час 37 минут.

Летом 2018 года в Пинском районе пассажирский поезд сбил сидевшего ночью на рельсах гражданина РФ.