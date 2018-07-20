В Минске пьяный мужчина ногами разбил лобовое стекло патрульной машины

Новости Беларуси. В Минске нетрезвый водитель ногами разбил лобовое стекло автомобиля ГАИ.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД Минска, инспекторы задержали нарушителя, в крови которого было обнаружено 2,55 промилле алкоголя.
Новости Беларуси. В Минске нетрезвый водитель ногами разбил лобовое стекло автомобиля ГАИ.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД Минска, инспекторы задержали нарушителя, в крови которого было обнаружено 2,55 промилле алкоголя.
Фото: ОГАИ Заводского РУВД Минска
В патрульной машине гражданин вёл себя агрессивно. Мужчина пытался выпрыгнуть из находившегося в движении транспортного средства, старался взяться за руль. Чтобы задержанный начал вести себя спокойнее, правоохранители надели на мужчину наручники.
Во время оказания сопротивления молодой человек разбил ногами лобовое стекло машины. Задержанного доставили в отделение милиции.
Поступку гражданина будет дана правовая оценка.
Зимой 2016 года в Бресте пьяная бесправница пыталась сбежать от правоохранителей.
22-летняя девушка выбила заднее стекло служебного авто – здесь подробности.