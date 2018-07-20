В Минске пьяный мужчина ногами разбил лобовое стекло патрульной машины

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД Минска, инспекторы задержали нарушителя, в крови которого было обнаружено 2,55 промилле алкоголя.

В патрульной машине гражданин вёл себя агрессивно. Мужчина пытался выпрыгнуть из находившегося в движении транспортного средства, старался взяться за руль. Чтобы задержанный начал вести себя спокойнее, правоохранители надели на мужчину наручники.

Во время оказания сопротивления молодой человек разбил ногами лобовое стекло машины. Задержанного доставили в отделение милиции.

Поступку гражданина будет дана правовая оценка.

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