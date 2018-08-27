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В Брестском районе мужчина помогал знакомому строить дом и упал с 5 метров

27 августа 2018 11:57
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Новости Беларуси. 25 августа около пяти вечера в агрогородке Знаменка мужчина упал со строительных лесов.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, в субботу 44-летний брестчанин помогал своему приятелю строить дом. Работая на крыше, мужчина не удержал равновесие и упал с высоты около пяти метров.  

Пострадавшего доставили в медучреждение. Через некоторое время пациент скончался.  

По факту случившегося проводится проверка.  

Летом 2018 года в Лиде местный житель менял оконные рамы.  

В определённый момент лидчанин не удержался и упал (здесь подробности).  

# Падение с высоты # происшествия

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