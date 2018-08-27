В Брестском районе мужчина помогал знакомому строить дом и упал с 5 метров

Новости Беларуси. 25 августа около пяти вечера в агрогородке Знаменка мужчина упал со строительных лесов.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, в субботу 44-летний брестчанин помогал своему приятелю строить дом. Работая на крыше, мужчина не удержал равновесие и упал с высоты около пяти метров.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Через некоторое время пациент скончался.

По факту случившегося проводится проверка.

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