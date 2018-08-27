В Брестском районе мужчина помогал знакомому строить дом и упал с 5 метров

Новости Беларуси. 25 августа около пяти вечера в агрогородке Знаменка мужчина упал со строительных лесов.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, в субботу 44-летний брестчанин помогал своему приятелю строить дом. Работая на крыше, мужчина не удержал равновесие и упал с высоты около пяти метров.
Пострадавшего доставили в медучреждение. Через некоторое время пациент скончался.
По факту случившегося проводится проверка.
Летом 2018 года в Лиде местный житель менял оконные рамы.
В определённый момент лидчанин не удержался и упал (здесь подробности).