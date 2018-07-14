Жительница Быховского района получила восемь лет колонии за избиение 3-месячного сына

Новости Беларуси. Жительнице Быховского района вынесен приговор за избиение 3-месячного сына.

По информации Могилевского областного суда, 13 июля суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое было совершено в отношении заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, способом, носящим характер истязания.

Согласно приговору суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщает БЕЛТА, 24-летняя женщина с 8 по 10 марта, находясь в нетрезвом состоянии, избивала своего сына, которому было три месяца. Это заметили врачи во время планового медосмотра.

Осенью 2017 года стало известно о том, что жительница Витебска избивала сына-инвалида.