В Стародорожском районе водитель фуры погиб при попытке спасти 80-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. Утром 24 июля в Стародорожском районе возле деревни Горки произошло ДТП. Погиб водитель фуры. По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, за рулём Scania R420 с полуприцепом Kogel SN2 находился 58-летний житель Берёзы. Мужчина двигался на 315 км трассы РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи, когда перед грузовиком внезапно выехал 80-летний велосипедист.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Водитель фуры резко затормозил, из-за чего перевозимый груз, древесно-стружечные плиты, ударили в кабину транспортного средства. Гражданин погиб на месте от несовместимых с жизнью травм.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Отмечается, что оба участника аварии находились в трезвом состоянии.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома