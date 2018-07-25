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В Стародорожском районе водитель фуры погиб при попытке спасти 80-летнего велосипедиста

25 июля 2018 08:49
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Новости Беларуси. Утром 24 июля в Стародорожском районе возле деревни Горки произошло ДТП. Погиб водитель фуры.  

По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, за рулём Scania R420 с полуприцепом Kogel SN2 находился 58-летний житель Берёзы. Мужчина двигался на 315 км трассы РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи, когда перед грузовиком внезапно выехал 80-летний велосипедист.  

В Стародорожском районе водитель фуры погиб при попытке спасти 80-летнего велосипедиста-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Водитель фуры резко затормозил, из-за чего перевозимый груз, древесно-стружечные плиты, ударили в кабину транспортного средства. Гражданин погиб на месте от несовместимых с жизнью травм.  

В Стародорожском районе водитель фуры погиб при попытке спасти 80-летнего велосипедиста-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Отмечается, что оба участника аварии находились в трезвом состоянии.  

В Стародорожском районе водитель фуры погиб при попытке спасти 80-летнего велосипедиста-7

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Летом 2018 года в Жабинковском районе 6-летняя велосипедистка врезалась в колесо МАЗа.  

Девочка отвлеклась и вывернула руль в сторону машины – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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