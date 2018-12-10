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Пресс-служба «Борисполя» прокомментировала инцидент с самолётом «Белавиа»

10 декабря 2018 12:52
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Новости Беларуси. Причины инцидента с самолётом «Белавиа» в «Борисполе» выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-служба «Борисполя» прокомментировала инцидент с самолётом «Белавиа»-1

Накануне в украинском аэропорту белорусский лайнер совершил жёсткую посадку. Сообщается, что приземление выполнялось в сложных метеоусловиях. В результате в «Борисполе» были отменены некоторые рейсы. Часть самолётов перенаправлены в аэропорты Львова, Харькова и Одессы. Подробности инцидента нам сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пресс-служба «Борисполя» прокомментировала инцидент с самолётом «Белавиа»-4

Татьяна Ярош, пресс-служба аэропорта «Борисполь»:
Самолет при посадке сбил несколько огней на взлетно-посадочной полосе. Но самостоятельно дорулил до места стоянки, есть повреждения.

На данный момент идет  расследование. Ответственность за любой вопрос – что с самолетом, какая дальнейшая его участь, что с пассажирами – может прокомментировать только авиакомпания.

Сам аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме, принимает и отправляет рейсы.

# Самолет # происшествия # Татьяна Ярош # Фотофакт

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