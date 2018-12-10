Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе

Новости Беларуси. Причины инцидента с самолётом «Белавиа» в Борисполе выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне белорусский лайнер совершил жёсткую посадку в украинском аэропорту. Сообщается, что приземление выполнялось в сложных метеоусловиях.

Воздушное судно задело грунт, а при выруливании на взлётно-посадочной полосе лайнер сбил фонари. Самолет получил незначительные повреждения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.