Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе

Новости Беларуси. Причины инцидента с самолётом «Белавиа» в Борисполе выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Причины инцидента с самолётом «Белавиа» в Борисполе выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне белорусский лайнер совершил жёсткую посадку в украинском аэропорту.
Сообщается, что приземление выполнялось в сложных метеоусловиях.
Воздушное судно задело грунт, а при выруливании на взлётно-посадочной полосе лайнер сбил фонари. Самолет получил незначительные повреждения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В результате в Борисполе были отменены некоторые рейсы. Часть самолётов перенаправлены в аэропорты Львова, Харькова и Одессы.