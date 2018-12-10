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Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе

10 декабря 2018 07:40
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Новости Беларуси. Причины инцидента с самолётом «Белавиа» в Борисполе выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе-1

Накануне белорусский лайнер совершил жёсткую посадку в украинском аэропорту.

Сообщается, что приземление выполнялось в сложных метеоусловиях.

Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе-4

Воздушное судно задело грунт, а при выруливании на взлётно-посадочной полосе лайнер сбил фонари. Самолет получил незначительные повреждения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе-7

В результате в Борисполе были отменены некоторые рейсы. Часть самолётов перенаправлены в аэропорты Львова, Харькова и Одессы.

# Самолет # происшествия # Фотофакт

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