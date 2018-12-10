Пьяный бесправник устроил погоню в центре Витебска

Новости Беларуси. Ночная погоня в Витебске. Пьяный бесправник 15 минут пытался оторваться от ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание водитель привлёк на Московском проспекте, это в центре города. Проблесковые маячки и требования остановиться мужчина проигнорировал. К погоне подключились ещё один экипаж ДПС и автомобиль охраны.

Задержать нарушителя удалось только на окраине города. На повороте автомобиль занесло и он врезался в припаркованную легковушку. Известно, что в отношении 25-летнего водителя составлено 7 административных протоколов.