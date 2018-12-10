Сообщение о минировании пл. Независимости в Минске поступило от 55-летней женщины

Новости Беларуси. По факту сообщения о минировании на пл. Независимости в Минске возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале, уголовное дело заведено по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности».

Была установлена личность человека, который сообщил информацию о минировании. Это оказалась 55-летняя женщина без определенного рода занятий.

В Заводском районе Минска – по месту жительства женщины – проводится осмотр.

Устанавливаются обстоятельства, уточняется факт нахождения женщины на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения.