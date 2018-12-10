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Сообщение о минировании пл. Независимости в Минске поступило от 55-летней женщины

10 декабря 2018 11:54
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Новости Беларуси. По факту сообщения о минировании на пл. Независимости в Минске возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале, уголовное дело заведено по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности».

Была установлена личность человека, который сообщил информацию о минировании. Это оказалась 55-летняя женщина без определенного рода занятий.

В Заводском районе Минска – по месту жительства женщины – проводится осмотр.

Устанавливаются обстоятельства, уточняется факт нахождения женщины на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения.

Сообщение о минировании пл. Независимости в Минске поступило от 55-летней женщины-1

Фото: СК

Было также опубликовано фото телефона, с которого позвонила женщина.

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась (читать далее). 

# Лжеминирование # происшествия

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