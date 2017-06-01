В Минске преступная группировка помогала компаниям уклоняться от налогов: 1 июня руководителям вынесен приговор

Новости Беларуси. В Минске оглашен приговор девяти бывшим руководителям и финансистам преступной группировки. На протяжении нескольких лет они помогали компаниям уклоняться от налогов, причем криминальная схема крутилась вокруг реконструкции Купаловского театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники организовали настоящую пирамиду – «двойная бухгалтерия», фиктивные сделки на строительные материалы. Всего ущерб бюджету нанесен на 400 тысяч долларов. В результате деятельности этого синдиката налоги «спрятали» почти 200 компаний.