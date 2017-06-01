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Глава Солигорского райисполкома задержан с поличным за взятки: подробности

01 июня 2017 17:30
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Новости Беларуси. Глава Солигорского райисполкома задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в МВД Беларуси. Задержание проводилось сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло на автотрассе в Копыльском районе в момент получения вознаграждения. Его сумма составляла 2700 долларов. В МВД отмечают, что чиновник мог систематически получать взятки от представителей коммерческих структур. За них глава исполкома решал вопросы о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий. Эта информация проверяется.

Глава Солигорского райисполкома задержан с поличным за взятки: подробности -1

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
По мнению оперативников, председатель райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями по решению вопросов о приобретении необходимого оборудования и ядохимикатов для предприятий агропромышленного комплекса района.

Глава Солигорского райисполкома задержан с поличным за взятки: подробности -4

Юлия Гоначрова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о применении меры пресечения. Расследование уголовного дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси.

Следственным комитетом возбужденно уголовное дело. Бывшему руководителю может грозить лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

# происшествия # Коррупция # Георгий Евчар # Юлия Гончарова

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