Глава Солигорского райисполкома задержан с поличным за взятки: подробности

Новости Беларуси. Глава Солигорского райисполкома задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в МВД Беларуси. Задержание проводилось сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло на автотрассе в Копыльском районе в момент получения вознаграждения. Его сумма составляла 2700 долларов. В МВД отмечают, что чиновник мог систематически получать взятки от представителей коммерческих структур. За них глава исполкома решал вопросы о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий. Эта информация проверяется.