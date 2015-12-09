Тройной наезд на пешехода в Барановичском районе: 34-летний мужчина скончался

Новости Беларуси. Сотрудники областной Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев аварии.

ДТП произошло 8 декабря около 19:00 рядом с деревней Малая Колпеница.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ Брестского облисполкома:

39-летний гражданин Республики Польша, управляя автомобилем марки «Volvo» в составе с полуприцепом марки«Vielton», двигаясь на 222 километре автодороги «Брест – Минск – гр. РФ», в 500 м от д. М. Колпеница, Барановичского р-на, в направлении г. Минска, совершил наезд на находящегося на центре проезжей части дороги не обозначенного световозвращающими элементами 34-летнего жителя д.М.Колпеница. После чего на него, лежащего на проезжей части, был совершен наезд двигавшимся в попутном направлении по той же полосе движения, автомобилем марки «Ауди А6», под управлением 35-летнего жителя г.Барановичи.

Водитель «Мазды» также не разглядел в темноте лежащего на проезжей части человека и переехал его.

Травмы, полученные 34-летним пешеходом, оказались несовместимыми с жизнью.

Барановичский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».