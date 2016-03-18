Гомельский таксист, пропавший без вести, найден мертвым

Новости Беларуси. Тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в лесу недалеко от деревни Сосновка Гомельского района.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сопряженного с разбоем.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для детального осмотра места происшествия задействована передвижная криминалистическая лаборатория УСК. Осуществляется поиск автомобиля таксиста: Ford Galaxy, темно-бордовый, г/н 3674 ВВ-3, 3TAX 2480. Граждан, располагающих значимой информацией по уголовному делу, сведениями о местонахождении автомобиля, просьба позвонить по телефону: 36-22-49.

Известно, что 16 марта мужчина уехал на работу, спустя час по телефону сообщил супруге, что возвращается. Домой он так и не доехал.