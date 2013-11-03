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Пожар в здании «Школы современной пьесы» в Москве. 350 человек эвакуировано

03 ноября 2013 16:54
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Новости России. В Москве свыше 350 человек были эвакуированы из горящего здания «Школы современной пьесы».

Пожар охватил театр незадолго до начала детского спектакля. Ему была присвоена 2 категория сложности по 5-балльной шкале.

По предварительной версии, очагом возгорания стала проводка на пульте помощника режиссера. На данный момент пожар потушен. Из-за происшествия было перекрыто движение по улицам, расположенным неподалеку от театра. Жертв и пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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