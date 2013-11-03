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Американцу, устроившему стрельбу в аэропорту Лос-Анджелеса, грозит смертная казнь

03 ноября 2013 16:54
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Новости США. Стрелка, устроившего бойню в аэропорту Лос-Анджелеса, могут приговорить к смертной казни. По словам прокурора, обвинение будет настаивать на том, чтобы 23-летнего Пола Энтони Чьянчья приговорили к высшей мере наказания.

Молодой человек открыл стрельбу в третьем терминале аэропорта Лос-Анджелеса 1 ноября. Он убил сотрудника Управления транспортной безопасности и ранил еще двоих человек. Сам Чьянчья был ранен полицейскими и сейчас находится в больнице.

Из-за случившегося второй и третий терминалы воздушной гавани были эвакуированы, все полеты - временно приостановлены. К нормальному функционированию аэропорт смог вернуться лишь спустя сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Стрельба в США

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