В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в Китае пострадали 11 человек

Новости Китая. Растет число жертв взрыва, произошедшего накануне на юге Китая.

ЧП произошло на заводе по производству фейерверков. По последним данным в результате инцидента погибли 11 человек, около 20 рабочих получили травмы. Среди жертв, в основном, женщины. Причина взрыва пока не установлена. Полиция задержала директора завода. По данному факту ведется расследование.

В последнее время в Китае произошел целый ряд инцидентов, связанных со взрывами пиротехники. В феврале в китайской провинции Хэнань обрушился мост. Тогда погибли около 30 человек. Причиной обрушения стал взрыв грузовика с пиротехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

