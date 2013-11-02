Прямой эфир

В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в Китае пострадали 11 человек

02 ноября 2013 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Растет число жертв взрыва, произошедшего накануне  на юге Китая.

ЧП произошло на заводе по производству фейерверков. По последним данным в результате инцидента погибли 11 человек, около 20 рабочих получили травмы. Среди жертв, в основном, женщины. Причина взрыва пока не установлена. Полиция задержала директора завода. По данному факту ведется расследование.

В последнее время в Китае произошел целый ряд инцидентов, связанных со взрывами пиротехники. В феврале в китайской провинции Хэнань обрушился мост. Тогда погибли около 30 человек. Причиной обрушения стал взрыв грузовика с пиротехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

# происшествия # Взрыв пиротехники, фейерверк

Другие новости рубрики

Все новости
23-летний американец устроил перестрелку в аэропорту Лос-Анджелеса. 1 человек ранен
02 ноября 2013 16:31

23-летний американец устроил перестрелку в аэропорту Лос-Анджелеса. 1 человек ранен

Пожар из-за короткого замыкания электропроводки в Несвиже. Эвакуированы жители, в том числе и дети
01 ноября 2013 20:49

Пожар из-за короткого замыкания электропроводки в Несвиже. Эвакуированы жители, в том числе и дети

Группа разминирования выехала в центр Минска по звонку бдительных прохожих
01 ноября 2013 20:49

Группа разминирования выехала в центр Минска по звонку бдительных прохожих