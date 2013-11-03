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Пожар на пароме, следовавшем из Украины в Турцию: сгорели перевозимые автомобили

03 ноября 2013 16:52
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Новости Украины. ЧП в Чёрном море. По неустановленным пока причинам на пароме, следовавшем из Украины в Турцию, вспыхнул пожар. На борту находились 102 человека и около 70 грузовых автомобилей.

Сигнал «SOS» поступил на пульт спасателей накануне ночью. Пассажиры и экипаж были экстренно эвакуированы, а пылающее судно отбуксировано в порт Севастополя, где возгорание при помощи других судов было ликвидировано.

Сейчас на пароме ведутся работы по выгрузке сгоревшего автотранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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