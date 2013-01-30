Пожар на «Ивацевичдрев»: повреждена кровля, перекрытия, оборудование, пиломатериалы

Пожар на «Ивацевичдрев». ЧП произошло утром. К моменту прибытия пожарных уже полыхала крыша товарного цеха. Людей внутри не было. Местная добровольная пожарная команда начала тушить пожар самостоятельно. Огнем повреждена кровля, перекрытия, оборудование, пиломатериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Сообщение о пожаре на участке раскройно-заготовительного цеха ОАО «Ивацевичдрев» поступило сегодня в 6.37. К месту вызова были направлены 9 единиц техники МЧС. Ко времени прибытия, через 7 минут, пожарных подразделений кровля здания была охвачена огнем.

В результате пожара была уничтожена кровля здания, повреждены пиломатериалы, а также оборудование, находившееся в цеху. Причины пожара устанавливаются.

На бесхозяйственность и несоблюдение элементарных мер безопасности обратил внимание президент, посещая предприятие «Ивацевичдрев» два месяца назад. Глава государства предупреждал чем чреваты беспорядки и свалки мусора. Тогда была очевидна предвзрывная ситуация: стояли солярка с маслом вперемешку, насыпаны опилки.

Александр Лукашенко предостерегая провел аналогию с ситуацией в Пинске, где взорвался цех и погибли три десятка человек.