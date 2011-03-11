Потоп в Японии и сильнейшее землетрясение за последние 140 лет

Дипломаты пока не могут связаться с белорусами, проживающими в префектуре Мияги. Там цунами смело целый жилой квартал. С городом Сэндай — побратимом Минска — нет мобильной связи. И информации о пострадавших белорусах пока тоже нет.

Однако известно, что, по крайней мере, белорусские дипломаты и члены их семей не пострадали. Об этом сообщили в диппредставительстве Беларуси. Во время подземных толчков в посольстве только падала оргтехника и мебель.

В МИД Японии создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию с иностранцами, находящимися на территории страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, власти 20 государств предупредили своих граждан об угрозе цунами. Речь, в частности, идет об Индонезии, Филиппинах, Гавайях, а также России. Силы МЧС этой страны приведены в повышенную готовность. На Курилах из зоны возможного подтопления эвакуированы 11 тысяч человек.

Десятиметровые волны образовались у берегов Японии из-за сильного землетрясения. Магнитуда утренних толчков составила 8,8 десятых. Гигантская волна смывала все на своем пути — автомобили и постройки. Под водой оказался и международный аэропорт. Погибли десятки людей. Сотни пострадали.

Стихия привела к многочисленным разрушениями и пожарам в Токио. Там горят 14 крупных промышленных объектов. Обрушилась крыша учебного заведения. Прервано железнодорожное и воздушное сообщение. Без электричества остались миллионы жилых домов.