Землетрясение в Китае: в эпицентре разрушено до 80% строений

Число жертв стихии достигло 25, более 250 человек ранены. По оценкам медиков, половина из них — в тяжелом состоянии.

Подземный толчок магнитудой 5,8 десятых произошел в провинции Юньнань. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.

Пока лишенные жилья люди ютятся в палатках. Всего, по оценкам местных чиновников, крыши над головой лишены более тысячи семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейсмологи не исключают, что в районе бедствия будет зафиксирован новый, еще более сильный толчок. За прошедшие два месяца в регионе специалисты зафиксировали более тысячи двухсот землетрясений различной силы.