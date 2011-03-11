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Землетрясение в Китае: в эпицентре разрушено до 80% строений

11 марта 2011 10:27
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Число жертв стихии достигло 25, более 250 человек ранены. По оценкам медиков, половина из них — в тяжелом состоянии.

Подземный толчок магнитудой 5,8 десятых произошел в провинции Юньнань. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.

Пока лишенные жилья люди ютятся в палатках. Всего, по оценкам местных чиновников, крыши над головой лишены более тысячи семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейсмологи не исключают, что в районе бедствия будет зафиксирован новый, еще более сильный толчок. За прошедшие два месяца в регионе специалисты зафиксировали более тысячи двухсот землетрясений различной силы.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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