Потоп в Японии: в сторону главного японского острова Хонсю идет цунами высотой шесть метров

Япония вновь в эпицентре природных катаклизмов. Несколько часов назад мощное землетрясение почти в 8 баллов сотрясло район Токио.

Тысячи людей в панике покидали здания, выбегали на площади и другие открытые пространства. В прибрежных районах столицы над жилыми кварталами поднимаются столбы черного дыма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем в сторону главного японского острова Хонсю идёт цунами высотой шесть метров. Жителям приказано срочно уходить на возвышенности.

В префектуре Мияги из-за землетрясения были массовые отключения электроэнергии. В районе крупного города Сендай зафиксирована утечка газа. Власти предупреждают об опасности последующих толчков. Сразу же после землетрясения в Токио на время пропала мобильная связь — видимо, из-за перегруженности серверов.