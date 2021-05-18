В Израиле 18 мая обстреляли три города. Погибли два человека, семеро получили ранения

Новости Беларуси. Сирены воздушной тревоги сработали 18 мая в трех крупных городах Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате обстрела приграничных районов страны погибли два человека, еще семеро получили осколочные ранения.

За минувшие вечер и ночь 17 мая из сектора Газа было выпущено около 90 ракет. В ответ истребители еврейского государства атаковали десятки военных объектов ХАМАСа. Массированный удар нанесен по подземным и наземным установкам для запуска ракет. Появились также кадры уничтожения беспилотного подводного судна палестинского движения.