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В Израиле 18 мая обстреляли три города. Погибли два человека, семеро получили ранения

18 мая 2021 15:26
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Новости Беларуси. Сирены воздушной тревоги сработали 18 мая в трех крупных городах Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате обстрела приграничных районов страны погибли два человека, еще семеро получили осколочные ранения.

В Израиле 18 мая обстреляли три города. Погибли два человека, семеро получили ранения-1

За минувшие вечер и ночь 17 мая из сектора Газа было выпущено около 90 ракет. В ответ истребители еврейского государства атаковали десятки военных объектов ХАМАСа. Массированный удар нанесен по подземным и наземным установкам для запуска ракет. Появились также кадры уничтожения беспилотного подводного судна палестинского движения.

В Израиле 18 мая обстреляли три города. Погибли два человека, семеро получили ранения-4

Международное сообщество призывает стороны к прекращению боевых действий и урегулированию разногласий мирным путем. 18 мая состоится экстренная онлайн-встреча Совета ЕС. А 20 мая палестино-израильский конфликт обсудят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

# Конфликт на Ближнем Востоке # происшествия # Фотофакт

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