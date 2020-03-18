Поступила информация о минировании. В Минске проводится эвакуация из трёх ТЦ

Новости Беларуси. 18 марта примерно в 14:40 появилась информация о минировании ТЦ в Минске и Минском районе.

Как сообщает МВД Беларуси, в электронном письме говорилось, что в опасности находятся «Галилео», «Диамонд» и «Замок».

К указанным местам были направлены правоохранители для обследования территории. Проводится эвакуация персонала и посетителей.

Осенью 2019 года в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал.