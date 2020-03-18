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Поступила информация о минировании. В Минске проводится эвакуация из трёх ТЦ

18 марта 2020 13:05
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Новости Беларуси. 18 марта примерно в 14:40 появилась информация о минировании ТЦ в Минске и Минском районе. 

Как сообщает МВД Беларуси, в электронном письме говорилось, что в опасности находятся «Галилео», «Диамонд» и «Замок». 

К указанным местам были направлены правоохранители для обследования территории. Проводится эвакуация персонала и посетителей. 

Осенью 2019 года в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал.

Проводилась эвакуиация более восьми тысяч человек – подробности здесь

# ЧП # происшествия

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